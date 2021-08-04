Отделение реабилитации для переболевших ковидом открыли в Солнечногорске
Отделение для реабилитации жителей, переболевших ковидом, открыли в Солнечногорской областной больнице. Таких в Подмосковье сейчас три. Рассчитаны они на взрослых пациентов.
Вскоре планируют открыть еще пять подобных отделений. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
По ее словам, новый пункт реабилитации в Солнечногорске рассчитан на 12 круглосуточно доступных коек.
Здесь есть тренажерный зал, кабинеты для физиопроцедур и медицинского массажа.
Коронавирус опасен своими осложнениями. Пациентам, которые переболели в тяжелой форме, может потребоваться реабилитация
Она добавила, что отделение в Солнечногорске уже оснастили современным оборудованием.
«Специалисты прошли обучение. Всего в Московской области три отделения по реабилитации для взрослых, переболевших COVID-19», — сказала Стригункова.
Пройти курс реабилитации жители региона могут бесплатно по направлению лечащего врача.