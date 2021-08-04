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    04 августа 2021, 12:30

    Отделение реабилитации для переболевших ковидом открыли в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Отделение для реабилитации жителей, переболевших ковидом, открыли в Солнечногорской областной больнице. Таких в Подмосковье сейчас три. Рассчитаны они на взрослых пациентов.

    Отделение реабилитации для переболевших ковидом открыли в Солнечногорске | Изображение 1

    Вскоре планируют открыть еще пять подобных отделений. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    По ее словам, новый пункт реабилитации в Солнечногорске рассчитан на 12 круглосуточно доступных коек.

    Здесь есть тренажерный зал, кабинеты для физиопроцедур и медицинского массажа.

    Отделение реабилитации для переболевших ковидом открыли в Солнечногорске | Изображение 2

    Коронавирус опасен своими осложнениями. Пациентам, которые переболели в тяжелой форме, может потребоваться реабилитация

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что отделение в Солнечногорске уже оснастили современным оборудованием.

    Отделение реабилитации для переболевших ковидом открыли в Солнечногорске | Изображение 3

    «Специалисты прошли обучение. Всего в Московской области три отделения по реабилитации для взрослых, переболевших COVID-19», — сказала Стригункова.

    Пройти курс реабилитации жители региона могут бесплатно по направлению лечащего врача.