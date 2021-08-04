Отделение реабилитации для переболевших ковидом открыли в Солнечногорске

Отделение для реабилитации жителей, переболевших ковидом, открыли в Солнечногорской областной больнице. Таких в Подмосковье сейчас три. Рассчитаны они на взрослых пациентов.

Вскоре планируют открыть еще пять подобных отделений. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, новый пункт реабилитации в Солнечногорске рассчитан на 12 круглосуточно доступных коек.

Здесь есть тренажерный зал, кабинеты для физиопроцедур и медицинского массажа.

Коронавирус опасен своими осложнениями. Пациентам, которые переболели в тяжелой форме, может потребоваться реабилитация Светлана Стригункова.

Она добавила, что отделение в Солнечногорске уже оснастили современным оборудованием.

«Специалисты прошли обучение. Всего в Московской области три отделения по реабилитации для взрослых, переболевших COVID-19», — сказала Стригункова.

Пройти курс реабилитации жители региона могут бесплатно по направлению лечащего врача.