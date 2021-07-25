Перенесенный ковид забирает мышцы и жир. Одной диеты для восстановления может не хватить

Перенесшие коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме теряют вес. Снижение массы тела может продолжаться на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Есть риск тяжелых последствий. Для восстановления массы тела одной диеты недостаточно, считают врачи.

Постковидные потери

Сроки и объемы потери веса после коронавирусной инфекции зависят от тяжести перенесенного заболевания. Если изменения массы тела недолгие и небольшие, то беспокоиться не о чем. Но тем, кто продолжает видеть на весах все меньшие показатели на протяжении долгого времени, стоит обратиться к специалистам, чтобы получить рекомендации по лечению. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«При небольших изменениях, в пределах пяти килограммов, наряду с хорошим самочувствием, особенно если до болезни вес был избыточным, ничего предпринимать не нужно. Если после окончания курса лечения коронавирусной инфекции масса тела продолжает снижаться, то нужно обратиться к терапевту или инфекционисту», — пояснила она.

По словам врача, снижение веса может происходить при желудочно-кишечных нарушениях, которые вызывал коронавирус. Для того чтобы не допустить осложнений, нужно пройти комплексное обследование и лечение.

Все инфекционные заболевания приводят к тому, что организм направляет все силы на выздоровление. Это может привести к изменениям в процессе обмена веществ, считает младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского, врач-терапевт Дарья Хавкина. Также к потере веса может привести большое количество лекарств, которые используются при лечении от коронавирусной инфекции.

Диеты недостаточно

Нормальной потерей веса считается 500 граммов в неделю. Если пациент проходит специальные процедуры под наблюдением врача, то снижение массы тела может достигать двух килограммов в неделю. У переболевших коронавирусной инфекцией еженедельные потери могут быть больше. Об этом «360» рассказала звездный диетолог Марият Мухина.

Она напомнила, что в случае нехватки энергии организм начинает расщеплять подкожный жир. Из одного грамма ткани можно получить девять килокалорий.

«Потери веса — это сигнал того, что у организма критическая нехватка энергии. То есть он пошел тратить все свои ресурсы, которые накапливал на непредвиденный случай. Ковид — это очень опасная инфекция, которая может повлиять на все органы, которые будут „кричать“ о том, что им не хватает питательных веществ. Для решения этого вопроса организм начинает сжигать жир — и идет снижение массы», — пояснила она.

Коронавирусная инфекция может поразить железы, что приводит к гормональным нарушениям. Воспаления могут возникнуть в поджелудочной и щитовидной железах и печени. Может начаться нейровоспаление гипоталамуса и гипофиза, которые командуют выработкой гормонов в организме. Нарушение их работы приводит к тому, что сигналы органам не поступают.

«Нейровоспаление проявляется потерей обоняния и чувства вкуса. Но это только внешние проявления. Отключаются и остальные рецепторы, что тоже может привести к потере веса. Люди могут просто потерять 20 килограммов за 10 дней. Это означает, что организм не справляется», — поделилась Марият Мухина.

После выздоровления простым питанием восстановить нормальный вес не получится. Прежде всего нужно пройти полное обследование, чтобы понять, какие органы требуют лечения, потому что если что-то работает с перебоями, лишний раз нагружать желудочно-кишечный тракт не стоит. Организм все равно направит полученную энергию на восстановление пострадавшего органа.

«Если после перенесенного ковида пропала мышечная масса, то во время реабилитации лучше есть больше белковых продуктов. Суточная норма — два грамма белка на килограмм веса. Не стоит злоупотреблять жирными углеводами. Диета должна быть сбалансированной по жирам. Такое питание прописывают людям с легочными заболеваниями», — отметила эксперт.

Приступать к физическим нагрузкам можно только после обследования сердца. Коронавирус может поразить этот важный орган. Лучше всего ограничиться пешими прогулками по 40 минут и дыхательной гимнастикой. Такие упражнения доступны всем.