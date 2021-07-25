Жители Подмосковья стали больше звонить медикам по вопросами реабилитации после ковида

Переболевшие ковидом жители Московской области стали больше звонить медикам по вопросу восстановления после болезни. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Болезнь тяжелая, тоже все это знают. Нужна где-то психологическая помощь, нужна восстановительная терапия, в частности, связанная с дыханием. Поэтому эти услуги мы стараемся оказывать, безусловно, давать рекомендации. Таких звонков много к нашим специалистам», — заявил глава региона.

По его словам, переболевшие COVID-19 могут через месяц после выздоровления пройти углубленную диспансеризацию. Первый этап включает анализ крови, второй — КТ легких, ЭКГ и дуплексное сканирование вен ног. Для этого нужно записаться на прием через госуслуги или обратиться в поликлинику.

Ранее Воробьев рассказал, что если Московская область сохранит набранный темп вакцинации в июле и августе, то сможет достигнуть целевых показателей к осени. Губернатор отметил, что за сутки в Подмосковье делают около 80 тысяч прививок от SARS-CoV-2 в 370 пунктах вакцинации.