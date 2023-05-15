Подмосковье 15 мая 2023, 16:50 Отделение ранней реабилитации при тяжелых поражениях сосудов откроют в Дубне Арина Кузнецова

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Экстренную помощь пациентам с острым коронарным синдромом и нарушением мозгового кровообращения начнут оказывать в сосудистом центре на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА в Дубне. Они смогут проходить раннюю реабилитацию, которая поможет им быстрее восстановиться.

По словам руководителя центра Виталия Андреева, ранняя реабилитация проходит на этапе реанимации в качестве первого этапа восстановления пациента.

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«Мы начинаем проводить реабилитационные мероприятия в течение первых 24 часов с момента поступления: все мероприятия направлены на раннюю активизацию пациента», — сказал он.

Так, пациенты будут проходить восстановление в блоке реабилитации и интенсивной терапии, где им пропишут первую ступень двигательной активности. Это дыхательная гимнастика, упражнения на разные группы мышц и вертикализация.

«После кратковременного пребывания пациент переводится в отделение стационара, ему назначают вторую ступень двигательной активности: ходьба и активность в пределах палаты, так же проводится психологическая поддержка пациента путем разъяснения его дальнейшего лечения и физической реабилитации. На третьей ступени пациенту разрешается полная свобода перемещений по палате и выход в коридор», — добавил врач.

Контролировать процесс будет лечащий врач, а также врач ЛФК, психолог и другие медики. Это позволит пациентам быстрее вернуться к привычной жизни после тяжелого поражения сосудов.

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