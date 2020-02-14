Аппарат МРТ начал работать в больнице Зарайска. Теперь там будут принимать 20 пациентов в день, в том числе и жителей соседних городов.

Отделение магнитно-резонансной томографии в Зарайской больнице открылось по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на прошлой неделе.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что медицинские специалисты, которые работают на новом оборудовании, предварительно прошли обучение.

«Точная диагностика лежит в основе правильной поставки диагноза, поэтому мы уделяем особое внимание закупке нового оборудования для наших лечебных учреждений и замене старой медтехники», — добавила она.

Министр отметила, что в прошлом году в Подмосковье закупили 500 единиц медицинского оборудования.

Об установке аппарата МРТ губернатора попросила жительница Зарайска во время эфира на телеканале «360». Из бюджета области выделили деньги на установку современного высокотехнологичного оборудования. В больнице сделали ремонт и подготовили помещения для нового отделения. Подобрали необходимых специалистов.

Новое отделение МРТ будет работать в две смены и принимать около 20 пациентов в день. Причем жителей не только Зарайска, но и Озер, Луховиц, Серебряных Прудов.

«Я прошел одним из первых исследование на новом аппарате. Мне делали томографию суставов. Раньше нам приходилось ездить в другие города, чтобы пройти МРТ. А теперь все рядом с домом, ждать не пришлось, очень удобно», — рассказал житель Зарайска Владимир Ярулин.

Получить направление на бесплатную процедуру можно в поликлинике у терапевта, а также у узких специалистов.