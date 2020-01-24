Комфортная медицина. Более 80 медучреждений отремонтировали в Подмосковье в 2019 году
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что необходимо предпринять все возможные меры для того, чтобы жители Московской области могли получить качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.
«В этом году мы провели комплексный капитальный ремонт, включающий в себя замену инженерных сетей, коммуникаций, внутренние отделочные работы, по 41 объекту в 26 муниципальных образованиях», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Наиболее масштабные ремонты прошли в поликлиниках в Звенигороде, Озерах, Домодедове, а также в стационарных отделениях в Коломне и в Орехово-Зуеве.
Также в 148 кабинетах провели ремонт под установку тяжелого оборудования — КТ, МРТ, рентгенаппаратов, маммографов и ангиографов. Работы выполнены по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В этом году в Московской области достроят четыре медицинских учреждения за счет инвесторов. Новые объекты здравоохранения появятся в Одинцове, Лыткарине, Серпухове и Ленинском городском округе.