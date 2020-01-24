    24 января 2020, 16:48

    Комфортная медицина. Более 80 медучреждений отремонтировали в Подмосковье в 2019 году

    Елена Глущенкова, Юлия Уткина

    В Подмосковье провели ремонт 82 учреждений здравоохранения — 56 объектов были отремонтированы в течение 2019 года, работы по остальным 26 велись с 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
    Комфортная медицина. Более 80 медучреждений отремонтировали в Подмосковье в 2019 году

    Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что необходимо предпринять все возможные меры для того, чтобы жители Московской области могли получить качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

    «В этом году мы провели комплексный капитальный ремонт, включающий в себя замену инженерных сетей, коммуникаций, внутренние отделочные работы, по 41 объекту в 26 муниципальных образованиях», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

    Комфортная медицина. Более 80 медучреждений отремонтировали в Подмосковье в 2019 году | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Наиболее масштабные ремонты прошли в поликлиниках в Звенигороде, Озерах, Домодедове, а также в стационарных отделениях в Коломне и в Орехово-Зуеве.

    Также в 148 кабинетах провели ремонт под установку тяжелого оборудования — КТ, МРТ, рентгенаппаратов, маммографов и ангиографов. Работы выполнены по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

    В этом году в Московской области достроят четыре медицинских учреждения за счет инвесторов. Новые объекты здравоохранения появятся в Одинцове, Лыткарине, Серпухове и Ленинском городском округе.