Комфортная медицина. Более 80 медучреждений отремонтировали в Подмосковье в 2019 году

В Подмосковье провели ремонт 82 учреждений здравоохранения — 56 объектов были отремонтированы в течение 2019 года, работы по остальным 26 велись с 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что необходимо предпринять все возможные меры для того, чтобы жители Московской области могли получить качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

«В этом году мы провели комплексный капитальный ремонт, включающий в себя замену инженерных сетей, коммуникаций, внутренние отделочные работы, по 41 объекту в 26 муниципальных образованиях», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Наиболее масштабные ремонты прошли в поликлиниках в Звенигороде, Озерах, Домодедове, а также в стационарных отделениях в Коломне и в Орехово-Зуеве.

Также в 148 кабинетах провели ремонт под установку тяжелого оборудования — КТ, МРТ, рентгенаппаратов, маммографов и ангиографов. Работы выполнены по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В этом году в Московской области достроят четыре медицинских учреждения за счет инвесторов. Новые объекты здравоохранения появятся в Одинцове, Лыткарине, Серпухове и Ленинском городском округе.