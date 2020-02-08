Сделать МРТ бесплатно. Томограф последнего поколения появился в зарайской больнице

Новый томограф заработал в Зарайской центральной больнице. Он дает четкую картинку с точностью до миллиметра. И пройти обследование здесь можно бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

МРТ может показать, например, нужна ли операция по замене коленного сустава. В частных клиниках за такое можно и шесть тысяч отдать. А теперь все делают на новом томографе в центральной больнице по ОМС, то есть бесплатно.

«Спасибо. Теперь не надо ездить за тридевять земель в тридесятое царство. Свое царство приобрело такой прибор. И это очень хорошо. Но, дай Бог, чтобы как можно меньше людей пользовались этой великолепной техникой», — сказала Валентина Кожеурова, жительница Зарайска.

А ведь Валентина — не просто пациентка. Пенсионерка во время эфира с губернатором попросила об установке МРТ в местную больницу, чтобы не ездить на обследование в Коломну и Рязань.

Теперь аппарат будет помогать и жителям соседних округов: Озеры, Серебряные пруды, Кашира.

Появление МРТ в государственной больнице значит для Зарайска куда больше, чем бесплатные обследования.

Во-первых, квалификация местных врачей стала выше — они прошли специальное обучение. Во-вторых, в отделении обновили все: от дверных ручек до напольного покрытия. В-третьих, с командой врачей городской больницы теперь работает и медик из Рязани, где МРТ-исследования проводили годами.

Источник фото: телеканал «360»

«Врачи сертифицированные. Плюс они прошли дополнительную подготовку именно на данном аппарате», — отметил Николай Макаров, главный врач ЦРБ Зарайска.

Чтобы попасть на обследование, достаточно направления от лечащего врача. Но у процедуры, несмотря на ее полезность в диагностике болезней есть противопоказания.

«Если есть какие-то кардиостимуляторы — нельзя. Мы снимаем кольца, серьги, также в очках лучше не ложиться», — уточнил Максим Титюхин, рентген-лаборант ЦРБ Зарайска.

Запись на МРТ уже открыта. С 10 февраля кабинет будет работать с 8 утра до двух дня. Позже время работы продлят до восьми вечера. За день здесь смогут пройти обследования примерно 20 человек.