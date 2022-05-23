Отделение для пациентов с гнойными ранами и язвами появилось в Мытищах

Новое отделение гнойной хирургии открыли в Мытищинской больнице. Помощь получат пациенты с трофическими язвами, диабетической стопой, ранами и не только.

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Как подчеркнула первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, цель — расширять спектр и доступность медицинской помощи в Подмосковье.

В новое отделение в Мытищах привлекли квалифицированных сотрудников.

Пациенты со всей Московской области смогут получать здесь необходимую медпомощь по профилю бесплатно — по ОМС Светлана Стригункова.

В новом помещении установили современную технику. Здание предварительно отремонтировали.

Оно находится в хирургическом корпусе по адресу: Мытищи, улица Коминтерна, владение 24, хирургический корпус, пятый этаж.

Ранее там было онкологическое отделение, однако теперь оно располагается в стенах новой поликлиники смешанного типа по адресу: Мытищи, улица Воровского, строение 2.

Ранее стало известно, что врачи могут получить единоразовую выплату по программе «Приведи друга». Ее инициатором стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.