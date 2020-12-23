Видновские врачи спасли пациентку с воспалением раны ноги
В больницу поступила женщина 60 лет с обширной гнойной раной правой голени и бедра. Осложняло ситуацию и то, что у пациентки был COVID-19.
Состояние женщины ухудшалось из-за самолечения. Она пыталась лечиться детоксом — пила смузи из овощей и фруктов.
В результате отсутствия адекватного лечения воспаление колена переросло во флегмону.
«Флегмона — острое гнойное воспаление. Несвоевременное обращение за помощью специалистов грозит некрозом, сепсисом и ампутацией. В данном случае ткани уже были поражены некрозом, но ногу удалось сохранить. После вскрытия флегмоны и иссечения нежизнеспособных тканей у пациентки сформировалась обширная гнойно-невротическая рана голени и бедра. После очищения раны была выполнена аутодермопластика свободным расщепленным кожным лоскутом с целью закрытия обширного дефекта мягких тканей. Приживление лоскутов, взятых с бедра пациентки, составило 100%», — объяснила заведующий отделением гнойной хирургии Мария Елисеева.
Врачи также вылечили пациентку от COVID-19. Болезнь протекала в легкой форме.
Сейчас медики наблюдают за состоянием пациентки. Скоро ее выпишут под наблюдение участкового врача.