Видновские врачи спасли пациентку с воспалением раны ноги

Врачи Видновской больницы вылечили пациентку с гнойным воспалением раны на голени и бедре. Женщина поступила в тяжелом состоянии, но медикам удалось спасти ей жизнь. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В больницу поступила женщина 60 лет с обширной гнойной раной правой голени и бедра. Осложняло ситуацию и то, что у пациентки был COVID-19.

Состояние женщины ухудшалось из-за самолечения. Она пыталась лечиться детоксом — пила смузи из овощей и фруктов.

В результате отсутствия адекватного лечения воспаление колена переросло во флегмону.

«Флегмона — острое гнойное воспаление. Несвоевременное обращение за помощью специалистов грозит некрозом, сепсисом и ампутацией. В данном случае ткани уже были поражены некрозом, но ногу удалось сохранить. После вскрытия флегмоны и иссечения нежизнеспособных тканей у пациентки сформировалась обширная гнойно-невротическая рана голени и бедра. После очищения раны была выполнена аутодермопластика свободным расщепленным кожным лоскутом с целью закрытия обширного дефекта мягких тканей. Приживление лоскутов, взятых с бедра пациентки, составило 100%», — объяснила заведующий отделением гнойной хирургии Мария Елисеева.

Врачи также вылечили пациентку от COVID-19. Болезнь протекала в легкой форме.

Сейчас медики наблюдают за состоянием пациентки. Скоро ее выпишут под наблюдение участкового врача.