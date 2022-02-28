Отбор проектов для реализации в рамках инициативного бюджетирования стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал конкурсный отбор проектов, которые будут реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования. Подать заявки можно до 13 марта на портале «Добродел».

«В этом году депутаты уже подготовили 602 проекта, что на 62 больше, чем в 2021 году. Размещение проектов на сайте „Добродел“ продлится до 13 марта, а потом все наши жители смогут проголосовать до 23 марта за те мероприятия и объекты, которые они хотят увидеть в первую очередь», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году сумма субсидии из бюджета Подмосковья на реализацию проектов, заявленных депутатами областной думы, предварительно составляет 480 миллионов рублей.

«В прошлом году в голосовании приняли участие свыше 265 тысяч человек — это на 49 тысяч больше, чем в 2020 году. Призываю всех неравнодушных граждан Подмосковья выдвигать свои предложения и принять участие в голосовании», — сказал Брынцалов.

Предлагать проекты на«Добродел» жители Московской области могут до 13 марта. С 14 по 23 марта на портале будет проходить голосование. С 4 апреля по 4 мая пройдет прием проектов в Министерстве территориальной политики региона. Далее состоится заседание региональной комиссии, после чего будут заключены соглашения о перечислении субсидий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области благоустроят 50 лесопарков в 2022 году.