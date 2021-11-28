Благоустройство 50 лесопарков пройдет в Подмосковье в 2022 году

В Московской области благоустроят 50 лесопарков в следующем году. Лесные территории, где традиционно отдыхают люди, преобразуют в парки для комфорта жителей. Там появятся дорожки для велосипедов и лыжни, установят камеры безопасности и скамейки.​

«Задача — в каждом городе иметь по несколько пространств, парков, где ты можешь гулять, отдыхать безопасно, комфортно, ни о чем не думая, наслаждаясь природой Подмосковья», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 1».

Он отметил, что сильно застраивать лесопарки не планируется, они останутся уголками дикой природы.

По словам губернатора, благоустройство лесопарков — самый очевидный запрос в каждом уголке Подмосковья, поэтому власти планируют серьезно этим заниматься.

Число парков в Московской области увеличилось почти в семь раз за последние шесть лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с жителями Серпухова после благоустройства парка имени Степанова. В обновленном парке теперь есть тематические зоны: детская — с детскими комплексами, песочницами, канатным городком, спортивная, арт-кластер, аллеи с главной площадью, лужайки для демонстрации фильмов под открытым небом. В ближайшее время там откроется кафе.