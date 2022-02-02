Более 220 детских игровых комплексов установят в Подмосковье в 2022 году

В Подмосковье в 2022 году установят 229 детских игровых комплексов по программе губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

«Перед нами стоит большая задача — сделать комфортным окружающее человека пространство. Мы знаем, как важны детские площадки для маленьких жителей Подмосковья. На протяжении восьми лет реализуем губернаторскую программу по установке игровых комплексов. В этом году продолжим программу — установим еще 229 таких площадок в 56 городских округах», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Места установки детских площадок были определены органами местного самоуправления на основании решений муниципальных общественных комиссий по результатам голосования, которое проходило на портале «Добродел» с 30 августа по 9 сентября 2021 года.

Программа губернатора по установке детских площадок в Подмосковье стартовала в 2013 году, за это время в регионе установили свыше 1,2 тысячи современных площадок.

Ранее сообщалось, что глава Рузы на встрече с губернатором Подмосковья рассказал о ликвидации второй смены в школах в этом году.