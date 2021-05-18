От программирования до ребусов: Подмосковье запустит пилот новой внеурочной программы для школьников

В школах Московской области займутся стандартизацией внеучебной деятельности. Об этом в ходе брифинга во вторник рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«У ребенка в неделю есть 36 часов. Это те предметы, за которые ребенку ставят оценки. Математика, русский, география, биология. Помимо этих 36 уроков в неделю, у ребенка еще есть 10 уроков, которые называются „внеурочная деятельность“», — сказала Ирина Каклюгина.

Глава Минобразования региона отметила, что если первые 36 уроков жестко стандартизированы, когда есть четкий план, учебник и понимание, что делать, то по внеурочной деятельности все не так регламентировано.

«Эти уроки проводятся на усмотрение школы. Кто-то может проводить олимпиаду, кто-то шахматы, кто-то просто Чебурашку вырезает», — отметила Каклюгина.

С 1 сентября в подмосковных школах стандартизируют внеучебную деятельность.

«Мы определили пять основных направлений, которыми будут заниматься. Это уроки, за которые не ставят оценки, но они входят в общеобразовательный стандарт», — сказала министр.

Раз в неделю у детей будет занимательная математика. В первую очередь это касается начальной школы. Ребята будут решать ребусы и задачи на логику.

«Потому что математика — это зарядка для мозга. Его нужно тренировать. Чем больше, тем лучше», — указала глава ведомства.

Кроме того, будет Scratch-программирование. А в старших классах будут проходить программирование на языке Python, также раз в неделю.

«Мы также планируем запустить предпринимательскую и финансовую грамотность, потому что ребенок, помимо академических знаний, должен быть готов к жизни. Должен уметь просчитать ипотечный кредит, должен понимать, сколько будет стоить взять в кредит машину и сколько ему останется на жизнь после того, как он начнет выплачивать кредит за эту машину. Тоже вводим в школах для старшеклассников, начиная с седьмого класса», — сказала Каклюгина.

В рамках внеучебной деятельности учащиеся 6–11 классов будут заниматься и решением олимпиадных задач. Здесь тоже математика, отметила глава Минобразования.

«По такому пути мы решили пойти. С 1 сентября в пилоте запускается 300 школ. С 1 сентября 2022 года тысяча школ будет работать по стандартизированной внеурочке», — заявила она.

Под эти задачи в школы будут привлекаться новые педагоги. Часть предметов смогут вести действующие учителя. Для этого сейчас есть все возможности, сказала Каклюгина. Есть образовательная платформа, которая позволит реализовывать эту деятельность.

Глава Минобразования Подмосковья напомнила, что регион участвует в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». В этом году в 350 подмосковных школ поступят новые ноутбуки, планшеты, проекторы и интерактивные доски. Еще 200 школ в рамках этого проекта будут оснащены в 2022 году.

«У нас и так оснащение школ достаточно, но мы ежегодно продолжаем обновлять компьютеры и проекторы. Что касается сельских школ, у нас есть проект „Точка роста“, когда в школе на селе создается в буквальном смысле точка роста. Это пространство, оснащенное по последнему слову техники. Там есть все самое необходимое. В 77 сельских школах такие точки созданы, и еще 42 точки роста появятся в этом году», — заключила она.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил провести экзамены и последние звонки в школах максимально качественно и безопасно.