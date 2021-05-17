Воробьев поручил провести экзамены и последние звонки в Подмосковье максимально безопасно

Выпускные экзамены и последние звонки у старшеклассников должны пройти качественно и с позитивным настроем. Об этом губернатор Московской области сообщил на совещании с зампредами.

«Май потихоньку переходит в завершающую фазу. В пятницу и субботу пройдут последние звонки на наших территориях. Еще будут работать школы до конца мая, но 77 тысяч девятиклассников и около 35 тысяч одиннадцатиклассников будут готовиться к государственным экзаменам», — сказал Воробьев.

Он выразил надежду, что все школьники их успешно сдадут, и добавил, что этом году система образования, педагоги, ученики порадовали. По его словам, в два раза выросло количество призеров на различных уровнях олимпиад.

«По крайней мере, мы все им очень желаем, чтобы эти ответственные в жизни мероприятия прошли достойно. Наша задача (обращаю внимание правоохранительного блока) — все, что связано с этим праздником в пятницу и субботу, должно пройти максимально качественно, с позитивным настроением. А значит, все меры безопасности, организация мероприятий в школах, куда придут родители, должна быть на высоком уровне», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также обратил внимание на обращения президента и отчеты правительства Подмосковья, которые имеют принципиально важное значение.

«И наша задача — проговорив все это публично, иметь возможность своевременно и качественно реализовать все направления, которые мы озвучиваем. Образование и благоустройство, здравоохранение и экология, развитие инфраструктуры — все это имеет для нашего региона принципиальное значение. Территория растет», — сказал глава региона.

Он отметил, что в преддверии лета большое количество жителей Подмосковья и мегаполиса приезжают отдыхать и уделяют внимание различным мелочам.

«И за все это мы несем ответственность, поэтому еще раз хочу сказать о важности результативной работы. Я прошу глав обращать внимание и на важные проекты, и на мелочи, которые тоже волнуют людей», — добавил губернатор.