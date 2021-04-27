Школьников Подмосковья на внеклассных занятиях будут учить программированию

В школах Московской области заработают современные кружки. Ученики смогут узнать, что такое предпринимательство и программирование. Подробнее о новых факультативах рассказал губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям.

«Мы все хотим, чтобы школа готовила ребенка к реальной жизни. С сентября задача — все внеурочные занятия стараться вестись по-новому. На информатике будут учить scratch-программированию», — рассказал Воробьев.

Scratch — это специальный язык программирования, созданный для детей и подростков. С помощью технологии ребята научатся мыслить логически и создавать, например анимации.

Чтобы внеклассное образование было качественным, в школы пригласят лучших репетиторов, у которых есть большой рейтинг на популярных платформах.

«В школе должно быть интересно — и во время уроков, и после. Для этого мы должны привлекать на работу в кружки лучших — тех, кто разговаривает на одном языке с детьми», — сказал Воробьев.

В Подмосковье продолжается строительство новых школ. До 2024 года в регионе откроют около сотни средних учебных заведений.