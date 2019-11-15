Идея создать умные остановки появилась не вчера. Представитель Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин в беседе с «360» высказал мнение, что на практике из этого ничего не получится. Основные причины —дороговизна и трудности при выполнении графика.

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«По поводу умных остановок — это такой хайп достаточно старый. Он где-то поднимался, поднимается и, видимо, будет подниматься, потому что есть заинтересованные люди. У нас вся „умность“ остановок обычно заключается в том, чтобы воткнуть туда Wi-Fi, розетку для гаджетов», — заявил он.

По его словам, главная задача остановки и транспортной системы на самом деле состоит в том, чтобы люди проводили на остановках как можно меньше времени. Он добавил, что все эти фишечки с Wi-Fi созданы, для того чтобы оставить людей на остановках.

«Все идеи с автобусами по вызову уже много раз проходили апробацию. Каждый раз эта система оказывалась нерабочей. Автобус — это не такси. Он не может работать в режиме такси. В противном случае происходит сбой в расписании», — добавил Валдин.

Он отметил, что автобус должен подстраиваться под пассажиропоток, а не под желания отдельного человека. Для последних существует служба такси. Также собеседник «360» рассказал, что в Лондоне проводился эксперимент по вызову подобной маршрутки, а в Хельсинки была целая сеть.

«Эксперимент провалился, потому что это и дорого для перевозчика, и невозможен оптимальный режим работы для заказчика. Чудес не бывает», — заключил Валдин.

Ранее появилась информация о том, что в России запустят пилотный проект с умными остановками, которые будут вызывать общественный транспорт. По идее, если люди на остановке нажмут кнопку вызова, а система видеонаблюдения зафиксирует группу пассажиров, то к ним должен будет выехать транспорт. Эксперимент собираются провести в 2020 году в нескольких регионах страны.