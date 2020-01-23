Двухэтажный замок и экожилье для пернатых. Школьники Солнечногорска присоединились к акции «Покормите птиц зимой»

Деревья парка в Солнечногорске украсили яркие кормушки. Их смастерили школьники из подручных материалов.

К экоакции «Покормите птиц зимой» в Солнечногорске присоединились десятки учеников начальных классов. Каждый стремился чем-то отличиться. Братья Рябцевы, например, соорудили самое просторное жилище для пернатых.

«Кормушка очень вместительная, она сделана из дерева. Я думаю, что сюда поместится очень много птиц. Ну, наверное, не одна, а целых десять, может, или пять», — рассказал Никита Рябцев о своем творении.

Источник фото: телеканал «360»

Братья целый вечер собирали кормушку вместе с отцом. В таком большом доме птицы смогут греться и лакомиться целой компанией. Лесную столовую уже приметил директор городского парка.

«Со всех сторон есть отверстия, куда можно залететь, и внутри они смогут там разместиться. Поэтому кормушка сделана с запасом, на любое количество гостей, которые явятся сюда покушать», — сказал исполняющий обязанности директора парка культуры и отдыха Сергей Митряшин.

Но конкуренция на звание лучшей кормушки высока. На деревьях разместились самые необычные домики для птиц — двухэтажный замок с гербарием, дом с бабочками и деревянное экожилье.

Источник фото: телеканал «360»

«Посмотрите на нее, она очень красивая! Она похожа на дерево. Я думаю, что при виде этой кормушки все птицы захотят в нее залететь», — уверена участница акции Полина Катина.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один участник акции Кирилл Голубцов также уверен в популярности своего изделия. «Мне кажется, что моя кормушка лучше всех, потому что она сливается с деревом и сделана из веточек берез и тополя», — сказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Но мало повесить кормушку, нужно позаботиться и об угощении для пернатых. И тут важно не оказать птичкам медвежью услугу. В наших широтах обитают воробьи, голуби и синицы. Всем этим пернатым лучше всего давать семечки, просо и сало. Важно — все не соленое. Свежим хлебом кормить птиц нельзя, только сухарями. Эксперты считают, что в такую теплую зиму лучше сделать упор на зерновой корм.

«Если бы было гораздо холоднее, тогда в рацион птицам надо добавлять сало, что-то жирное, каких-то орехов можно было бы добавить. Но поскольку тепло, семенами можно обойтись», — сказал Сергей Митряшин, исполняющий обязанности директора парка культуры и отдыха.

Источник фото: телеканал «360»

Солнечногорск традиционно участвует во всероссийской акции «Покормите птиц зимой». Кормушки мастерят школьники, их родители и учителя. Присоединиться может любой желающий. Главное — правильно сделать дом для пернатых и регулярно наполнять его кормом.