Подмосковье 26 июля 2023, 13:07 Останки убитых фашистами пациентов психиатрической лечебницы в селе Микулино перезахоронили Администрация городского округа Лотошино

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Траурная церемония перезахоронения замученных в годы Великой Отечественной войны пациентов психиатрической больницы состоялась 25 июля в подмосковном поселке Новолотошино. Весной прошлого года останки 102 человек обнаружили в селе Микулино.

Жертв фашизма захоронили на новом кладбище в городском округе Лотошино. Траурную церемонию помогли организовать в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области. Участие в мероприятии приняли ветераны, поисковики, глава округа Лотошино, местные жители, волонтеры и участники патриотических организаций, а также следователи, которые работали с делом.

«На днях суд официально признал действия гитлеровцев во время оккупации в Подмосковье геноцидом. В 1941–1942 годах от рук нацистов погибло более 26 тысяч жителей. Среди них — пациенты и персонал областной психиатрической больницы в селе Микулино. В мае прошлого года наши поисковики обнаружили там захоронение. Сегодня останки, наконец, придали земле», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Розыском останков занимались около 70 участников поисковых отрядов из Ногинска, Одинцова, Власихи и Краснознаменска.

«Весной прошлого года подняли 102 мирных жителя. Большую работу провел следственный комитет, прокуратура. Они довели это дело до суда, где был признан факт геноцида на территории региона. Это не финальная точка, потому что мы нашли только часть убитых здесь», — говорит председатель координационного совета поисковых отрядов Подмосковья Владислав Рязанов.

Данные о том, что в годы войны фашисты морили голодом и убивали пациентов микулинской психиатрической больницы, нашла в архивах краевед Ольга Барышева. Она собрала всю нужную информацию, которая дала старт поисковой кампании.

«После того, как материал был подготовлен, я связалась с главврачом больницы, попросила разрешение приехать туда. Территория закрытая, учреждение работает до сих пор. Нам разрешили, после чего выехали отряды поисковиков», — рассказала Барышева. Позже за проделанную работу ее наградили знаком отличия «За верность поиску» I степени, как и Владислава Рязанова.

По информации из архивов, в 1941 году было замучено около 700 пациентов микулинской областной психиатрической больницы. В 2010 году здесь установили памятник жертвам фашизма.

В мае 2022 года губернатор Андрей Воробьев побывал в поселке Лотошино и возложил цветы к мемориалу воинам-землякам. Глава региона пообщался с поисковиками, которые незадолго до того подняли останки 102 замученных пациентов в селе Микулино, и подчеркнул важность их работы.