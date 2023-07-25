Подмосковье 25 июля 2023, 10:05 Суд признал факт геноцида народов Советского союза в годы ВОВ в Подмосковье

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Московский областной суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза. Общий размер материального ущерба во времена войны составил 6,5 триллиона рублей.

Общее число жертв за период оккупации Подмосковье — более 26 тысяч человек. Фашистская оккупация времен Великой Отечественной войны была жестокой и беспощадной. Спустя 78 лет архив продолжает пополняться пугающими историями. По поручению прокуратуры суд признал факты геноцида советских людей военными преступлениями.

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По словам прокурора Московской области Сергея Забатурина, геноцид советских людей — это преступления против человечности, не имеющие срока давности.

«В некоторых странах не только героизируют нацистских преступников, но и пытаются размыть историческую ответственность. В этих целях нам важно в рамках национальной системы правосудия установить эти юридические факты. То что в отношении советских людей осуществлялся геноцид, то представления, которые совершались гитлеровцами в том числе на территории Подмосковья, они являются преступлениями именно простив человечности, эти преступления не имеют срока давности», — сказал он.

Московский областной суд удовлетворил заявление 24 июля. Установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Свидетели подтвердили пытки, убийства, грабеж и рабство. Также в суде определили размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками — около 6,5 триллиона рублей.

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