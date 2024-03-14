Подмосковье 14 марта 2024, 13:56 «Особое братство». Андрей Воробьев — об участии гимназии Подольских курсантов в патриотических акциях Воробьев поблагодарил подольскую гимназию за участие в «Неделе добрых дел» Пресс-служба губернатора Московской области

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Акцию «Неделя добрых дел» запустили в Подмосковье по инициативе школьников и волонтеров. С 11 по 15 марта ребята будут плести маскировочные сети, расписывать пряники и писать письма бойцам СВО. За активное участие в акции губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов.

«Гимназия имени Подольских курсантов всегда несет особую миссию по патриотическому воспитанию. Хочу сказать спасибо вашим учителям. У вас существует особое братство — это очень ценно», — сказал губернатор.

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После завершения акции все полезные вещи, которые соберут и сделают своими руками школьники, отправят на передовую. По словам директора гимназии Натальи Квашенниковой, ученики уже сплели две маскировочные сети и работают над еще двумя. К этой полезной активности присоединились и родители — более 70 человек.

«Материалы покупаем на деньги от сдачи макулатуры. Каждый день печем блины, разрисовываем пряники глазурью и, конечно же, пишем письма. Ребята приходят и на переменах, кто-то прямо целыми классами», — рассказала она.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Гимназия имени Подольских курсантов — одна из флагманских школ региона. За последние три года медали получили 56 человек — это почти четверть всех выпускников.

В 2021 году на базе учреждения заработал IT-центр, где языки программирования изучают более 400 детей со всего округа. Там они могут попробовать себя в роли робототехника или разработчика виртуальной реальности. Сейчас под руководством педагогов ученики создают детали для беспилотников.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

«Программисты у нас сейчас на вес золота. Постоянно их ищем, приглашаем. Это очень востребованная и высокооплачиваемая профессия», — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор объявил о начале «Недели добрых дел» в Подмосковье. В рамках акции школьники изготовят маскировочные сети и напишут письма бойцам СВО.

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