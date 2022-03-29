Сквер с мемориальным комплексом в Кубинке обновят в этом году, работы планируется завершить в августе. Площадь рядом с памятником благоустроят, чтобы здесь с комфортом могли проводить время и люди старшего поколения, и молодые жители города, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мемориальный комплекс в Кубинке открыли еще в 1975-м в честь 30-летия Победы. Для горожан это особенное место. Многие приходят сюда, чтобы почтить память воинов, кто-то — для того, чтобы отдохнуть со своей семьей. Через этот сквер пролегает и дорога в школу.

«В рамках федеральной программы мы обновим сквер с памятником, который сильно обветшал. Мы также решили оживить площадь рядом с памятником, сделать ее более привлекательной и многофункциональной, чтобы там могли с комфортом проводить время и старшее поколение, и те, кто помоложе», — рассказал Воробьев на встрече с местными жителями.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что Кубинка всегда была очень зеленым городом. В связи с этим этому моменту тоже уделят внимание в рамках масштабного благоустройства.

Мемориальную площадь выложат тротуарной плиткой контрастных цветов. Установят подиум-сцену для проведения культурно-развлекательных мероприятий. По обеим сторонам площади обустроят пешеходные дорожки. А вдоль Наро-Фоминского шоссе сделают остановку общественного транспорта.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо этого, планируются установка цветников с деревянными сидениями, велосипедных парковок, скамеек и урн, озеленение, монтаж камер видеонаблюдения, а также организация освещения и дополнительной архитектурной подсветки памятника.

«9 мая 1975 года я была на открытии этого памятника. За прошедшее время он, конечно, сильно состарился, и я рада, что его полностью приведут в порядок», — отметила жительница Кубинки Серафима Владимировна Волынчикова.

Воробьев отметил, что в Кубинке в этом году построят и новый детский сад.

«Офицеры 45-й бригады просили — и, конечно, прежде всего их жены. Мы были в детском садике, он безнадежно устарел, детей много, поэтому построим современный детский сад. Постараемся к концу года сдать, может быть, даже раньше», — добавил он.

В Одинцовском городском округе также обновят сквер возле заповедника-музея Большие Вяземы, благоустроят историческую часть Звенигорода и лесопарк «Липовая роща». Работы пройдут на набережной «Живописная бухта» и в парке Малевича.

В общей сложности в Московской области приведут в порядок 64 общественных пространства, в том числе 19 скверов.