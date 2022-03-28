Десятки парков и скверов благоустроят в Подмосковье. Все объекты нанесли на онлайн-карту

Интерактивную карту объектов, запланированных к благоустройству в 2022 году, запустили в Московской области. В этом году в регионе преобразят более 60 парков, скверов и общественных пространств. На карте можно посмотреть сроки и виды проведения работ по каждой территории. Кроме того, жители могут оставить свой вопрос или пожелание.

Онлайн-карта размещена на портале «Добродел», рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья. Помимо этого, ее можно посмотреть на сайте ведомства.

«Работы будут вестись в рамках президентского проекта „Формирование городской среды“. Появится 15 новых зон и площадей, благоустроим девять парков, 19 скверов, семь набережных. В 14 парках сделаем функциональные зоны», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Источник фото: сайт «Добродел»

В Балашихе, например, пройдет второй этап благоустройства парка «Пехорка-лес». Здесь появятся зоны отдыха с деревянным настилом, детские и спортивные площадки, беговые дорожки, установят навигацию, освещение и видеонаблюдение.

На территории бывшего «Детского сада КГБ СССР» появится амфитеатр со сценой, памп-трек и воркаут. В Центральном парке культуры и отдыха Пушкино установят стилизованный под замок летний театр, перголу с качелями и входную группу.

Новые набережные появятся в Серпухове и Кашире. А в Воскресенске, Котельниках, Кубинке, Королеве, Наро-Фоминске благоустроят скверы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в апреле в регионе по традиции пройдут субботники. Он напомнил, что обычно в субботниках принимают активное участие управдомы. В ходе работ приведут в порядок парки, лесопарки, общественные территории, улицы и дороги, промышленные предприятия, дворы и стройплощадки.