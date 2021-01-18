18 января 2021, 09:47
Четыре дома ЖК «Осенний квартал» достроят в Мытищах в 2021 году
Еще четыре многоэтажки Мытищ планируют достроить в 2021 году. Новые корпуса относятся к жилому комплексу «Осенний квартал». Их состояние уже начали проверять в Главгосстройнадзоре.
Это отметил начальник ведомства Артур Гарибян. Инспекторы приступили к проверке строительства корпусов №№16, 17, 45 и 46.
Строительство объектов ведется в графике. Проверка продлится до пятого февраля
Артур Гарибян.
Генеральный подрядчик — компания «ИР Девелопмент». Дома планируют достроить в четвертом квартале 2021 года.
Здесь появится 1316 квартир. На площадках уже обустраивают ограждения, кровли и прокладывают инженерные сети.
Ранее стало известно, что дольщики Подмосковья смогут узнать сроки строительства своих домов через онлайн-сервис.