Четыре дома ЖК «Осенний квартал» достроят в Мытищах в 2021 году

Это отметил начальник ведомства Артур Гарибян. Инспекторы приступили к проверке строительства корпусов №№16, 17, 45 и 46.

Строительство объектов ведется в графике. Проверка продлится до пятого февраля Артур Гарибян.

Генеральный подрядчик — компания «ИР Девелопмент». Дома планируют достроить в четвертом квартале 2021 года.

Здесь появится 1316 квартир. На площадках уже обустраивают ограждения, кровли и прокладывают инженерные сети.

Ранее стало известно, что дольщики Подмосковья смогут узнать сроки строительства своих домов через онлайн-сервис.