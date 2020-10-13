Подмосковные дольщики смогут узнать сроки строительства своих домов через онлайн-сервис

Как рассказал директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко, перед регионом стоит большая задача — достроить проблемные дома к 2023 году.

По поручению губернатора Андрея Воробьева мы должны достроить все проблемные дома к концу 2023 года. Мы уверены в реализации этой программы. Все ресурсы, которые необходимы, у нас есть благодаря поддержке правительства Подмосковья Виталий Донченко.

По его словам, сайт запустили для удобства жителей Московской области. На нем будут размещать всю информацию, касающуюся объектов, за достройку которых возьмется фонд.

«Сегодня там размещено уже более 20 объектов. Эта информация будет дополняться. То есть мы на портале разместим все жилые комплексы, которые планируют рассмотреть на наблюдательном совете в 2020 и 2021 году», — уточнил директор фонда.

Донченко добавил, что появилась и страница в Instagram. На этих ресурсах жители смогут узнать подробности о всех программах и увидеть дорожные карты по каждому объекту.

«После передачи объектов фонду решением Арбитражного суда эти дорожные карты будут уточняться. Они будут подробными и со сроками, чтобы граждане могли отслеживать достройку своих объектов», — сказал Донченко.

До момента передачи эти карты, по его словам, будут показывать крайние сроки, в которые планируют завершить все работы.

Так, через три года в Московской области не останется обманутых дольщиков. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьев по итогам встречи с президентом.