Затянувшееся на 15 лет строительство высотки завершили в Клину

В подмосковном Клину завершилось затянувшееся на 15 лет строительство высотки на улице Менделеева. Теперь готовность дома проверят в Главгосстройнадзоре. Здесь неоднократно приостанавливали работы.

Возводить дом начали в 2005 году. Заключив договора долевого участия на большинство новых квартир, «Спецобъектстрой» остановил работы.

Их удалось возобновить ЖСК «Менделеево» лишь спустя восемь лет. Но возникали сложности с финансированием. Из-за этого дом возводили очень медленно.

Вскоре Главгосстройнадзор взял его на усиленный контроль, сообщил начальник ведомства Артур Гарибян. Он подчеркнул, что все работы на объекте выполнили, а в ближайшее время завершится итоговая проверка.

Если на объекте не обнаружат нарушений, мы в самые кратчайшие сроки рассмотрим вопрос о выдаче заключения на соответствие. Права почти 100 дольщиков будут восстановлены Артур Гарибян.

Инвестора и нового генерального подрядчика, которые завершили строительство, нашли в 2019 году при содействии правительства Подмосковья. Последовавшие за этим работы провели под контролем областного Главгосстройнадзора.

Ранее стало известно, что с начала года ключи от своих квартир в Подмосковье получили более 14,5 тысячи дольщиков.