Подмосковье 09 января 2023, 13:57 Организаторы незаконной свалки в Одинцове выплатят 3 миллиона рублей ущерба

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Компания «Строй-71» и житель Пушкино организовали незаконную свалку строительных отходов в Одинцове. Суд потребовал нарушителей возместить три миллиона рублей ущерба, нанесенного почве. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, компания завозила отходы на земли неразграниченной государственной собственности и распределяла по участку погрузчиков.

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«Гражданин совершил аналогичное нарушение, разместив на том же участке навалы строительных и коммунальных отходов. Оба нарушителя привлечены к административной ответственности», — сообщил он.

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Сумму ущерба оценили в 3,2 миллиона рублей. Их нарушители выплатят в полном объеме.

Ранее губернатор Андрей Вробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта во все сферы станет задачей Подмосковья в 2023 году. Сейчас он помогает выявлять незаконных перевочиков строительных отходов и фиксировать нарушения чистоты и порядка.