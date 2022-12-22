Подмосковье 22 декабря 2022, 18:17 Внедрение искусственного интеллекта во все сферы станет задачей Подмосковья в 2023 году Губернатор Воробьев: задача на 2023 год — внедрение искусственного интеллекта во все сферы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Московская область активно внедряет технологии с использованием искусственного интеллекта. Опытом с другими регионами Подмосковье ранее попросил поделиться президент Владимир Путин. О том, как идет работа в этом направлении, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Подмосковье — довольно большой регион, и как ты можешь управлять большими системами, не имея показателей, не применяя современный менеджмент? ИИ — следующая история про технологии, сначала мы все оцифровали. Эта оцифровка дала нам большие данные», — пояснил губернатор.

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ИИ, в частности, внедряют в сферу медицины, чтобы сделать посещение лечебных учреждений более комфортным. Возможности этой технологии все время увеличиваются, становятся эффективнее, что в перспективе поможет экономить огромное количество средств.

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«Например, представьте себе, чтобы обслуживать вызовы, у нас в поликлинику приходит 200 тысяч человек — сегодня добрую половину обслуживает искусственный интеллект. Сколько же нужно операторов, чтобы принять ваш звонок, направить его и так далее. Сейчас это делает ИИ», — рассказал Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что задача региона в 2023 году — внедрять ИИ уже во все сферы, чтобы люди могли получать услуги быстро и с минимальными затратами.

«Такие технологии есть, мы работаем с молодыми учеными, ребятами, и со Сбером. Наша задача в следующем году — максимально достичь в этом результата. Это для качества жизни, для скоростей, для экономии ресурсов», — отметил губернатор.

В современном цифровом мире умение применять новые разработки, грамотно пользоваться ресурсами, использовать самые передовые инструменты.

«Использовать все самое умное, что тебя делает сильнее. Вот в чем задача», — заключил он.