Оплатить услуги ЖКХ и передать показания счетчиков в Подмосковье можно онлайн. Сделать это помогут специалисты

Офисы обслуживания Министерства ЖКХ Московской области закрылись в связи с ситуацией с коронавирусом. Но жители региона смогут управлять своими счетами по оплате услуг ЖКХ онлайн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для удобства жителей на время закрытия офисов обслуживания Министерства ЖКХ Подмосковья Московский областной единый информационно-расчетный центр (МосОблЕИРЦ) начал принимать граждан дистанционно. Через него можно легко и удобно передать показания счетчиков, а также оплатить счета.

Для жителей доступно несколько дистанционных каналов связи: Единый личный кабинет, аккаунты МосОблЕИРЦ в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram, телефоны контактного центра 8 (496) 245-15-99, 8 (495) 374-51-61 ежедневно — с 08:00 до 22:00.

«Управлять счетами по оплате жилищно-коммунальных услуг можно из дома», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Он уточнил, что дистанционно можно передать показания приборов учета, без комиссии произвести оплату, отправить копии документов, подать заявления и получить жилищные документы.

Велиховский подчеркнул, что через личный кабинет клиент имеет возможность управлять несколькими счетами сразу. Благодаря этому молодое поколение может помочь вести счета пожилым людям.

Услуги ЕИРЦ доступны всем жителям региона. Воспользоваться ими можно с помощью компьютера или мобильного телефона.

30 марта в Подмосковье ввели новые ограничения из-за борьбы с коронавирусом. Выходить из дома жителям можно только при крайней необходимости. Следить за порядком на улицах будет полиция. Такие меры нужны, чтобы сдержать распространение инфекции.