Операцию по пересадке сердца впервые провели в Подмосковье

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ) впервые выполнили операцию по пересадке сердца. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В мае прошлого года в МОНИКИ обратилась 46-летняя женщина с жалобами на одышку и быструю утомляемость. Оказалось, пациентка буквально на ногах перенесла инфаркт миокарда. Специалисты провели обследование, которое подтвердило: операция на сердце в данном случае невозможна.

«Мы решили ее обследовать по программе трансплантации сердца. Согласно закону Российской Федерации о трансплантации органов, только консилиум врачей может принять такое решение об операции по пересадке сердца», — рассказали в МОНИКИ.

Уже 27 января нашли потенциального донора. В одну из больниц Московской области поступил пациент с нарушением кровообращения мозга. Спустя время он скончался. Затем специалисты прибыли в больницу, изъяли орган и отправились в МОНИКИ. После осмотра сердца команда врачей приступила к операции.

Первая операция по пересадке сердца в МОНИКИ длилась около пяти часов. 10 февраля пациентку перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.