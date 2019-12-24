Новый цифровой маммограф появился в поликлинике в Тучкове

В тучковской поликлинике № 1 Рузского городского округа начал работать цифровой маммограф. Для него было отремонтировано помещение. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Рузском городском округе проживает 62 тысячи человек, и появление цифрового маммографа — это настоящий прорыв. Ранее женщины вынуждены были делать либо рентген, либо по предварительной записи ехать в МОНИКИ имени Владимирского, или платить частникам, но тоже за пределами муниципалитета.

Помимо маммографа, в Рузскую больницу также по губернаторской программе закупили современный рентген-аппарат. Помещение для его работы отремонтировали. В 2019 году на вооружение рузских медиков поступили: передвижной рентген-аппарат, портативная система УЗИ, наркозный аппарат, монитор пациента, набор электроинструментов для травматологического отделения. А до конца года в учреждения здравоохранения, расположенные на территории округа, поступит еще 123 единицы вычислительной оргтехники.

В медицинских учреждениях муниципалитета в 2019-м проведен капитальный ремонт помещений на 10 миллионов рублей, поставлено оборудование на сумму более 69 миллионов рублей.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко проконтролировал ситуацию с обеспечением лекарствами, лабораторными реактивами и перевязочными материалами в тучковской районной больнице и поликлинике № 1 в Восточном микрорайоне поселка Тучково. На дефицит медицинских средств жители муниципалитета жаловались в начале 2019-го. Как заверил главный врач Тучковской больницы Олег Крейк, сейчас все жизненно необходимые препараты в наличии есть, закупка лекарств на I квартал 2020 года идет в плановом порядке.

В 2019 году в Рузском округе сумели добиться решения острой проблемы нехватки кадров в поликлиниках и стационарах. В лечебно-профилактические учреждения на работу приняты семь врачей (вместо планировавшихся трех). Вновь прибывшим медицинским работникам выделены четыре служебные квартиры и две комнаты в общежитиях. Денежную компенсацию из местного бюджета за наем жилых помещений получают 11 врачей. В текущем году в Рузском округе пять медработников воспользовались программой «Земский доктор», еще один принял участие в программе «Социальная ипотека».

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко объявил, что администрацией муниципалитета достигнута договоренность о покупке в 2020 году нескольких квартир для врачей в новом жилом комплексе «Северное сияние» в Рузе, что сделает привлекательнее для них работу в муниципалитете.

«Считаю одной из главных наших задач на сегодня — организовать мобильный фельдшерско-акушерский пункт. В Рузском округе более 200 сел и деревень, из них немало удаленных, жители которых не всегда имеют возможность приезжать за лечением и диагностикой в Рузу и Тучково. Обращаясь в мобильный ФАП, ружане смогут получить консультацию и сдать анализы. Наличие передвижной амбулатории особенно важно для маломобильных групп населения, в том числе граждан преклонного возраста», — особо подчеркнул Николай Пархоменко.

Жительница Тучкова Валентина Скобцева сказала, что ей необходимо проходить проверку на маммографе ежегодно. Раньше для этого женщине приходилось ездить в столицу. «Проезд у меня бесплатный, но всегда тратила на такую поездку целый день, да и нервы: пока запишешься, пока очереди дождешься, пока результаты расшифруют — чего только не передумаешь! А сейчас прошла эту процедуру в нашей больнице. Находится она от моего дома в семи минутах ходьбы пешком», — поделилась Валентина Скобцева и добавила, что очень рада появлению в поликлинике новой техники. По словам ружанки, теперь медицинское учреждение действительно может называться «Доброй поликлиникой»: врачи и регистратура работают до 20:00, и записаться ко всем можно заранее.