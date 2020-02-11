Электронный помощник хирурга. Ученые МОНИКИ разработали аппарат, считывающий информацию о человеке

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ) разрабатывают аппарат, который сможет считывать информацию о человеке по свечению кожи. Подробнее о работе ученых — в материале «360».

О новом приборе рассказали научные сотрудники МОНИКИ Полина Глазкова и Ирина Разницына. Аппарат называется «Мультиком». Выглядит он довольно просто: небольшая железная коробка с тонкой трубкой, конец которой светится. Он распознает покровы тела и помогает диагностировать их состояние с помощью света.

Источник фото: телеканал «360»

«Хоть мы этого и не видим, но мы светимся. То есть в нас есть флюорофоры, которые способны испускать свет. Но так просто глазом мы этого не увидим, для этого необходимо специальное оборудование», — отметила Полина Глазкова.

Источник фото: телеканал «360»

Представьте эндоскоп, который нужно проглотить для исследования желудка. Новая технология позволила бы ему не просто передавать на экран изображение, а сразу диагностировать состояние тканей и определить воспаление. Больная ткань светится иначе, и аппарат это увидит. Но это все в перспективе.

Источник фото: телеканал «360»

Аппарат «Мультиком» планируют совершенствовать. Например, сейчас показания прибора нужно дополнительно расшифровывать. А это не так удобно. Что касается экспериментов, то прежде чем оборудование появится в арсенале практикующих хирургов, пройдет пять, а то и 10 лет.

«Если мы сможем через несколько лет сказать, что мы поучаствовали, внесли свой вклад в разработку чего-то нового, что может помочь людям. Мне кажется, это то, ради чего нужно заниматься наукой», — поделилась Полина Глазкова.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, Полина Глазкова и Ирина Разницына получили премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций. На что ее потратить, еще не решили. Пока больше думают о работе. В первую очередь будут совершенствовать «Мультиком». А регион — систему поддержки молодых ученых. Например, планируют пересмотреть возрастной ценз для участников программ, чтобы как можно больше человек успело нарастить необходимый стаж и принять участие в конкурсе.