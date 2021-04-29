Оператор Tele2 улучшил качество связи на юго-западе Московской области

В апреле компания Tele2 запустила высокоскоростной интернет 4G и улучшила качество связи на юго-западе Подмосковья: в Кубинке, Тучкове, Новом Городке и близлежащих локациях. Проверить новую скорость мобильного интернета жители могут на специальном портале, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках развития сетевой инфраструктуры Tele2 решает задачи кластерного и точечного улучшения покрытия в столичном регионе, а также создает новые емкости в условиях экспоненциального роста трафика. Так, значительный рост нагрузки на сеть в 2021 году пришелся на городские поселения Одинцовского и Рузского округов. Спрос на гигабайты в Кубинке, Тучкове и Новом Городке в марте 2021 года суммарно увеличился на 12% по сравнению с январем. При этом объем потребляемого трафика за три первых месяца вырос на 24%.

Для обеспечения абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на юго-западе области технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, установили современное оборудование на действующих объектах. Работы по модернизации затронули 62% действующих РЭС, тогда как общее число базовых станций выросло в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

На сегодня оператор обеспечил 100% жителей городских поселений Кубинка, Тучково и Новый Городок качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом LTE, построив сеть с применением новейшего современного оборудования. Сегодня скорость сети Tele2 позволит без задержек общаться в соцсетях, просматривать видео на площадках онлайн-кинотеатров и видеохостингов, а также загружать другие тяжелые мультимедийные форматы файлов.

Нашей главной задачей остается предоставление абонентам Tele2 полной бесшовности пользования услугами мобильной связи. Так, мы продолжаем модернизацию сети на фоне активного роста трафика, улучшая сигнал зоны действия и повышая скорость передачи данных. В этом году мы уделяем особое внимание качеству связи в Подмосковье. С учетом внешних факторов — удаленной работы, начала дачного сезона — кривая трафика в областных городах стремительно идет вверх, а следовательно, растет нагрузка на сеть. Так, инвестируя в техническое развитие, мы заботимся о наших клиентах, чтобы они всегда могли быть на связи и комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке региона Алексей Крушинин технический директор макрорегиона «Москва» Tele2.

Алексей Крушинин добавил, что с началом сезонной миграции трафика в область планируется реализовать еще ряд мероприятий по развитию сети.

Оператор предоставляет абонентам возможность самостоятельно проверить скорость мобильного интернета. С 30 апреля по 2 мая 2021 года посетители салонов Tele2 и торгового центра «Авиатор» в Кубинке смогут пройти speed test на платформе Ookla, а также загрузить видео в 4K-разрешении, сняв и смонтировав собственный ролик при помощи клипмейкера. Время на размещение поста с клипом в соцсетях теперь сократится до двух секунд.

Кроме того, клиенты оператора могут смотреть фильмы и сериалы не только быстро, но и выгодно. Для экономии времени и средств Tele2 предлагает кинотариф «Везде онлайн», который включает доступ к онлайн-кинотеатру Wink без дополнительной платы.