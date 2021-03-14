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    14 марта 2021, 06:53

    Названы главные ошибки при зарядке смартфона

    Анастасия Калинина

    Чтобы аккумулятор смартфона прослужил как можно дольше, нужно соблюдать несколько правил. Например, не стоит оставлять телефон на зарядке на ночь. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

    «На ночь зарядку лучше не оставлять, а заряжать перед сном заранее и потом включать экономный режим. Используйте только заводские адаптеры питания, а не „универсальные зарядки“ из Китая», — рассказала она «Российской газете».

    Также, по ее словам, ставить телефон на подзарядку следует, если на экране указано 10-15%. Но более идеальной ситуацией для аккумулятора будет, если заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%, уточнило ИА Nation News. Полностью разряжать и заряжать устройство точно не имеет смысла.

    Эксперт посоветовала не заряжать смартфоны в помещениях, где наблюдается резкий перепад температуры. Тем не менее, если телефон начал разряжаться быстрее, то нужно отнести его в ремонт или проверить статистику потребляемой энергии.