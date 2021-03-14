Названы главные ошибки при зарядке смартфона

Чтобы аккумулятор смартфона прослужил как можно дольше, нужно соблюдать несколько правил. Например, не стоит оставлять телефон на зарядке на ночь. Об этом рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

«На ночь зарядку лучше не оставлять, а заряжать перед сном заранее и потом включать экономный режим. Используйте только заводские адаптеры питания, а не „универсальные зарядки“ из Китая», — рассказала она «Российской газете».

Также, по ее словам, ставить телефон на подзарядку следует, если на экране указано 10-15%. Но более идеальной ситуацией для аккумулятора будет, если заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%, уточнило ИА Nation News. Полностью разряжать и заряжать устройство точно не имеет смысла.

Эксперт посоветовала не заряжать смартфоны в помещениях, где наблюдается резкий перепад температуры. Тем не менее, если телефон начал разряжаться быстрее, то нужно отнести его в ремонт или проверить статистику потребляемой энергии.