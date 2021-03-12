Tele2 назвал самые востребованные в период праздников бренды смартфонов

Оператор связи Tele2 провел анализ покупательской активности жителей Москвы и области в период двух праздников — 23 Февраля и 8 Марта. Спрос на гигабайты в торгово-развлекательных центрах вырос на 36%. При этом рейтинг востребованных брендов возглавили Xiaomi, Samsung и Huawei.

Самыми продаваемыми устройствами в салонах Tele2 остаются смартфоны. Также анализ подтвердил, что торговые центры столицы традиционно демонстрируют взрывной рост трафика перед праздниками.

По данным data scientist Tele2, c 15 по 23 февраля и с 1 по 8 марта интернет-активность москвичей в крупных торгово-развлекательных центрах суммарно превысила показатели прошлого года на 36%.

Самыми популярными локациями оказались торговые центры «Европейский», «Авиапарк» и Columbus. На лидера рейтинга — «Авиапарк» — в эти дни пришлось 15,2 терабайта скачанного трафика.

Предпраздничные дни

Оператор проанализировал предпочтения жителей столицы в период предпраздничных покупок в салонах связи. Так, смартфоны сохранили свое лидерство — Tele2 начала фиксировать рост продаж устройств за неделю до самих праздников, а именно с 15 по 22 февраля и с 1 по 7 марта.

Показатели по пяти наиболее популярным моделям выросли на 25% в феврале и на 40% в марте. Верхний ценовой сегмент смартфонов на праздники тоже усилился. Средний чек от продаж гаджетов суммарно за две предпраздничные недели увеличился на 38%.

Подарки на праздники

В качестве подарка на 23 Февраля клиенты отдали предпочтение функциональным моделям с оптимальным соотношением цены и качества.

Накануне праздника в московских и областных салонах Tele2 наибольшим спросом пользовались смартфоны брендов Xiaomi, Samsung, Huawei.

Доля лидера продаж Xiaomi поштучно составила 39%. На обладателя второго места — Samsung — пришлось 24% продаж устройств. Замыкает тройку компания Huawei, на гаджеты которой приходится 5% продаж поштучно.

Мужчины в преддверии 8 Марта сделали выбор в пользу таких брендов, как Xiaomi и Samsung, — доля продаж составила 21 и 19% соответственно.

Третью строчку по популярности в преддверии женского праздника заняли смартфоны бренда Vivo. На долю вендора пришлось 5% продаж устройств.

В сегменте электронной коммерции оператор также зафиксировал повышенный спрос. С 15 по 22 февраля количество активированных SIM-карт Tele2, заказанных через интернет-магазин, выросло на 12%, тогда как с 1 по 7 марта этот показатель увеличился на 4%.

Примечательно, что активность москвичей была заметнее накануне 23 Февраля — прирост в интернет-канале составил 2% по сравнению с предыдущей неделей.