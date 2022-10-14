Выделенка для автобусов в Красногорске улучшила схему маршрута №38К | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Выделенка для автобусов в Красногорске улучшила схему маршрута №38К

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На улице Опалиха (округ Красногорск) сделали выделенную полосу для общественного транспорта длиной порядка 600 метров. Это позволило запустить автобусный маршрут № 38К по новой, более удобной схеме движения.

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Как отметили в Минтрансе Подмосковья, раньше на улице Опалиха было только одностороннее движение, а теперь автобус может курсировать в противоположную сторону общего потока.

По новому маршруту пассажиры могут уехать до Опалиховской гимназии, госпиталя имени Вишневского и жилых комплексов «Изумрудные Холмы», «Опалиха О2» и «Ново-Никольское». Это удобно для местных жителей.

Проезд по выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта, что делает поездки на автобусах быстрее и комфортнее.

Недавно выделенка появилась на пересечении Новорязанского шоссе и Первомайской улицы в Люберцах. Она позволит сэкономить до 30 минут времени пассажирам автобуса № 348 «метро Котельники — автостанция Лыткарино». Лидером же по количеству выделенных полос в Подмосковье являются Химки.

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