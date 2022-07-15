Химки стали лидером Подмосковья по обустройству выделенок для автобусов

Час пик, пробка. Эта классика современности уже не актуальна для пассажиров общественного транспорта в Химках, где с начала лета заметно увеличилось количество выделенных полос для автобусов.

Новые полосы для автобусов нанесли на улицах Кирова, Свободы и Молодежной. Выделенка на Юбилейном проспекте появилась еще десять лет назад, и уже тогда пассажиры оценили ее удобство. Время поездки на общественном транспорте значительно сократилось, например на городском маршруте № 202 в час пик можно сэкономить около 15 минут. Сегодня Химки — это лидер по обустройству выделенных полос в Подмосковье, и до конца года тут появится еще три: одна — на улице Строителей и две — в микрорайоне Сходня. По приоритету общественного транспорта Химки входят в топ-15 городов России.

«Подавляющее большинство наших жителей добираются до работы именно на общественном транспорте, ежемесячный пассажиропоток в Химках — около полутора миллиона человек. Поэтому важно, чтобы автобусы не стояли в заторах и могли даже в часы пик перевозить пассажиров в соответствии с графиком», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Подтягивается и остальное Подмосковье. В 2022 году планируется обустроить 100 выделенных полос на дорогах разных округов. Из них 37 уже нанесены и работают.