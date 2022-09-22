Выделенка для автобусов в Люберцах сэкономит до 30 минут в пути | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Выделенка для автобусов в Люберцах сэкономит до 30 минут в пути

Читать 360tv в

Выделенная полоса появилась на пересечении Новорязанского шоссе и Первомайской улицы в Люберцах. Она позволит сэкономить до 30 минут времени пассажирам автобуса № 348 «метро Котельники — автостанция Лыткарино».

Протяженность выделенки составила 800 метров. Из-за ее появления автобус изменил схему движения — теперь он будет поворачивать на Первомайскую улицу. Это позволит сэкономить 20-30 минут пути из Москвы в Лыткарино для 5,5 тысячи пассажиров. Время прохождения участка сократится с 40 до 10 минут.

Реклама

Полосой сможет пользоваться только общественный транспорт. За проезд по ней водителей будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что лично проверит состояние электричек после обращений жителей. Пассажиры оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января.

0 0 0 0 0 0