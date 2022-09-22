Выделенка для автобусов в Люберцах сэкономит до 30 минут в пути | 360°

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Выделенка для автобусов в Люберцах сэкономит до 30 минут в пути

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Выделенная полоса появилась на пересечении Новорязанского шоссе и Первомайской улицы в Люберцах. Она позволит сэкономить до 30 минут времени пассажирам автобуса № 348 «метро Котельники — автостанция Лыткарино».

Протяженность выделенки составила 800 метров. Из-за ее появления автобус изменил схему движения — теперь он будет поворачивать на Первомайскую улицу. Это позволит сэкономить 20-30 минут пути из Москвы в Лыткарино для 5,5 тысячи пассажиров. Время прохождения участка сократится с 40 до 10 минут.

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Полосой сможет пользоваться только общественный транспорт. За проезд по ней водителей будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что лично проверит состояние электричек после обращений жителей. Пассажиры оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января.

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