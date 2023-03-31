Подмосковье 31 марта 2023, 13:32 Услугу онлайн-записи детей в первый класс оптимизировали в Подмосковье

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В Подмосковье появилась новая онлайн-услуга. Теперь жители могут дистанционно записать детей в первый класс через сервис автоподбора школы по адресу прописки.

Как рассказали в Мингосуправления региона, запись детей в первый класс начнется в Подмосковье 1 апреля и продлится до 30 июня.

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«Теперь родителям не нужно самостоятельно узнавать, к какой именно школе относится их дом, перечень будет формироваться автоматически. Необходимо просто заполнить в онлайн-форме адрес регистрации ребенка», — сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Всего в этом году в первый класс в Подмосковье пойдут свыше 120 тысяч детей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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