Онлайн-урок по раздельному сбору мусора провели для школьников Балашихи

«Я, конечно, волновалась, очень переживала, потому что такое количество молодых людей, которым необходимо дать первичные знания об отходах. Отходы — это целый параллельный мир. И с ним, конечно же, за 45 минут можно только ознакомиться. Это очень увлекательное путешествие для тех молодых людей, которые хотят заботиться о природе и заниматься переработкой отходов», — рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.

Школьникам рассказали о двухконтейнерной системе сбора мусора, современном методе переработки органики, провели интерактивную экскурсию по площадке «Мегабак». После ученики прошли тестирование по полученным знаниям.

Площадки для раздельного сбора отходов «Мегабак» предназначены для сортировки мусора и его вторичной переработки. Жители города могут оставить в специальных контейнерах старую бытовую технику, мебель, спил растений, пластик, бумагу, картон, стекло и батарейки.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья уже работает 36 площадок «Мегабак».