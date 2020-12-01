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    01 декабря 2020, 23:34

    Онлайн-урок по раздельному сбору мусора провели для школьников Балашихи

    Анастасия Максимовских

    В Балашихе с площадки «Мегабак» на улице Терешковой провели онлайн-урок по раздельному сбору мусора. В организации занятия приняли участие представители министерства ЖКХ Московской области. К нему подключились ученики 9-х классов из 40 балашихинских школ.
    Онлайн-урок по раздельному сбору мусора провели для школьников Балашихи | Изображение 1

    «Я, конечно, волновалась, очень переживала, потому что такое количество молодых людей, которым необходимо дать первичные знания об отходах. Отходы — это целый параллельный мир. И с ним, конечно же, за 45 минут можно только ознакомиться. Это очень увлекательное путешествие для тех молодых людей, которые хотят заботиться о природе и заниматься переработкой отходов», — рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.

    Онлайн-урок по раздельному сбору мусора провели для школьников Балашихи | Изображение 2

    Школьникам рассказали о двухконтейнерной системе сбора мусора, современном методе переработки органики, провели интерактивную экскурсию по площадке «Мегабак». После ученики прошли тестирование по полученным знаниям.

    Онлайн-урок по раздельному сбору мусора провели для школьников Балашихи | Изображение 3

    Площадки для раздельного сбора отходов «Мегабак» предназначены для сортировки мусора и его вторичной переработки. Жители города могут оставить в специальных контейнерах старую бытовую технику, мебель, спил растений, пластик, бумагу, картон, стекло и батарейки.

    Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья уже работает 36 площадок «Мегабак».