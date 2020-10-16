Депутат рассказал, как мотивировать людей на раздельный сбор отходов

По словам парламентария, люди, которые сортируют мусор и отвозят его на переработку, должны платить меньше за услуги по обращению с отходами. Другая инициатива законодателя — стимулирование губернаторов к строительству предприятий по переработке мусора.

«На мой взгляд, надо поддерживать финансово инвестпроекты по строительству заводов по глубокой переработке, по использованию технологии замкнутого цикла, а не желания отдельных участников рынка и чиновников создать новую свалку», — добавил собеседник издания.