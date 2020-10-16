Депутат рассказал, как мотивировать людей на раздельный сбор отходов
Депутат Госдумы Владимир Бурматов нашел способ, как мотивировать россиян на раздельный сбор мусора. Об этом сообщил портал News.ru.
По словам парламентария, люди, которые сортируют мусор и отвозят его на переработку, должны платить меньше за услуги по обращению с отходами. Другая инициатива законодателя — стимулирование губернаторов к строительству предприятий по переработке мусора.
«На мой взгляд, надо поддерживать финансово инвестпроекты по строительству заводов по глубокой переработке, по использованию технологии замкнутого цикла, а не желания отдельных участников рынка и чиновников создать новую свалку», — добавил собеседник издания.