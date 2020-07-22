Потребительский спрос в Подмосковье вырос после снятия «коронавирусных» ограничений

Он рассказал, что оборот рынка стал даже выше, чем до введения ограничений. Так, уже с мая регион начал прибавлять в среднем по пять миллиардов в неделю.

Из-за коронавируса мы были вынуждены ввести ограничительные меры. И в самый пиковый период, когда у нас было закрыто большинство объектов потребрынка, цифра опустилась до 34,5 миллиарда Андрей Воробьев.

В нынешних реалиях недельный оборот потребительского рынка Подмосковья — 66,5 миллиарда рублей. Это на семь миллиардов больше, чем неделей ранее. До введения запретов из-за COVID-19 такой оборот составлял 58,9 миллиарда рублей.

Каждую неделю общепит и услуги демонстрируют рост в пределе 4%. Розничная торговля прибавляет уже по 15%, а автомобильная отрасль — по 10%. Сейчас сегмент машин — единственная сфера, которая еще не восстановилась до уровня введения ограничений.

Так, по словам Андрея Воробьева, все стало возвращаться на свои места, когда Подмосковье приступило к поэтапному снятию всех запретов. Сейчас недельный оборот региона на 13% выше, чем до «коронавирусных» ограничений.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что из-за пандемии коронавируса Подмосковье недополучит примерно 130-150 миллиардов рублей прибыли. Но губернатор сообщил, что область уже приступила к восстановлению потерь.