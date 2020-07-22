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    22 июля 2020, 12:14

    Потребительский спрос в Подмосковье вырос после снятия «коронавирусных» ограничений

    Анастасия Аброськина

    После снятия ограничений, вызванных коронавирусом, в Подмосковье вырос потребительский спрос. Весной, на пике пандемии COVID-19, недельные обороты рынка товаров и услуг резко упали. Однако теперь, по словам губернатора Андрея Воробьева, возобновился его рост.
    Потребительский спрос в Подмосковье вырос после снятия «коронавирусных» ограничений | Изображение 1

    Он рассказал, что оборот рынка стал даже выше, чем до введения ограничений. Так, уже с мая регион начал прибавлять в среднем по пять миллиардов в неделю.

    Из-за коронавируса мы были вынуждены ввести ограничительные меры. И в самый пиковый период, когда у нас было закрыто большинство объектов потребрынка, цифра опустилась до 34,5 миллиарда

    Андрей Воробьев.
    Потребительский спрос в Подмосковье вырос после снятия «коронавирусных» ограничений | Изображение 2

    В нынешних реалиях недельный оборот потребительского рынка Подмосковья — 66,5 миллиарда рублей. Это на семь миллиардов больше, чем неделей ранее. До введения запретов из-за COVID-19 такой оборот составлял 58,9 миллиарда рублей.

    Каждую неделю общепит и услуги демонстрируют рост в пределе 4%. Розничная торговля прибавляет уже по 15%, а автомобильная отрасль — по 10%. Сейчас сегмент машин — единственная сфера, которая еще не восстановилась до уровня введения ограничений.

    Потребительский спрос в Подмосковье вырос после снятия «коронавирусных» ограничений | Изображение 3

    Так, по словам Андрея Воробьева, все стало возвращаться на свои места, когда Подмосковье приступило к поэтапному снятию всех запретов. Сейчас недельный оборот региона на 13% выше, чем до «коронавирусных» ограничений.

    Ранее Андрей Воробьев сказал, что из-за пандемии коронавируса Подмосковье недополучит примерно 130-150 миллиардов рублей прибыли. Но губернатор сообщил, что область уже приступила к восстановлению потерь.

    Новости SMI.FM