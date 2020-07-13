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    13 июля 2020, 10:05

    Мощная помощь фермерам. В Подмосковье провели 1,2 тысячи ярмарок с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около 1,2 тысячи продовольственных ярмарок провели в Подмосковье с начала этого года. Там фермеры региона смогли представить свою продукцию. Вместе с тем за качеством товаров следили специалисты — например, в передвижных лабораториях делали пробы.
    Мощная помощь фермерам. В Подмосковье провели 1,2 тысячи ярмарок с начала года

    Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Он уточнил, что с начала года в выездных ветлабораториях Минсельхозпрода выполнили порядка шести тысяч проб продукции с ярмарок.

    Эти дополнительные торговые точки помогают нашим фермерам не только кормить жителей столицы и Подмосковья, но и реализовать свой товар

    Андрей Разин.

    Например, в подмосковном Красногорске целую неделю работала ярмарка «Красногорская трапеза». Свою продукцию представили около 30 фермерских и монастырских хозяйств. Они прибыли не только из Подмосковья, но и других регионов.

    «Качество и безопасность всех товаров обеспечили специалисты ветеринарной службы нашего министерства», — отметил Андрей Разин.

    Он добавил, что на ярмарке работали передвижные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Такие предназначены для лабораторных исследований овощей, мясной, молочной, рыбной продукции, раков, яиц, меда, ягод, фруктов и не только.

    Там проверяли и противоэпидемические меры, проводили контроль дезинфекции, санитарной дистанции, а также обеспечения участников и посетителей ярмарки средствами защиты

    Андрей Разин.

    По его словам, все перечисленные меры были строго соблюдены. Кроме того, контролировали наличие ветеринарных документов, которые подтверждают безопасность продуктов.

    Ранее Андрей Разин рассказал, что в Подмосковье на всех рынках начали проверять безопасность ягод и грибов. Санитарные врачи отправляют их на экспертизу в лаборатории региона.

    Прежде всего продукцию оценивают визуально. Затем основная задача — выявить опасные образцы. Обязательное исследование — это проверка грибов и ягод на радиацию.