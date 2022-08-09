Онлайн-собрания собственников жилья стали на 40% популярнее в Подмосковье

Жители Подмосковья начали проводить общедомовые собрания в электронном виде. В них уже приняли участие свыше 10 тысяч человек. Об этом рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

Услуги по управлению домами в Подмосковье предоставляет Единая информационно-аналитическая система ЖКХ. С ее помощью жители смогли проводить собрания онлайн. Глава министерства Антон Велиховский сказал, что так люди становятся реальными участниками жизни своих домов и дворов.

«Так, на сегодняшний день проведено более 10,5 тысячи собраний, в которых приняло участие порядка 36 тысяч человек, что на 40% больше, чем в прошлом году», — отметил министр.

Благодаря активному участию жителей в собраниях им удалось решить ряд проблем. Среди них — благоустройство двора и выбор кредитной организации для открытия счета фонда капитального ремонта в Балашихе, смена управляющей компании в Дмитрове, установка шлагбаума в Мытищах и многие другие.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что жители области стали почти вдвое реже жаловаться на незаконные свалки.