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    14 мая 2021, 17:04

    Онлайн-карту по борьбе с борщевиком обновили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Онлайн-карту, на которой отобразили планы по борьбе с борщевиком, обновили в Подмосковье. Все пораженные участки можно увидеть, выбрав сбоку графу областного Минсельхозпрода.

    Онлайн-карту по борьбе с борщевиком обновили в Подмосковье

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    На карте можно узнать сведения о местах с борщевиком, форме собственности и категории земель, а также даты для обработки территорий.

    Адреса произрастания борщевика в регионе унифицированы и нанесены на онлайн-карту, которая размещена на геопортале

    Сергей Воскресенский.

    Для просмотра подробной информации достаточно кликнуть мышкой на интересующий контур произрастания борщевика.

    Участки, где планируют его уничтожить, различаются по цветам в зависимости от формы собственности земли.

    Ранее стало известно, что Московская область будет следить за борщевиком из космоса. В онлайн-режиме каждые две недели смогут получать оттуда снимки, позволяющие контролировать разрастание сорняка.