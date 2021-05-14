Онлайн-карту по борьбе с борщевиком обновили в Подмосковье

Онлайн-карту, на которой отобразили планы по борьбе с борщевиком, обновили в Подмосковье. Все пораженные участки можно увидеть, выбрав сбоку графу областного Минсельхозпрода.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

На карте можно узнать сведения о местах с борщевиком, форме собственности и категории земель, а также даты для обработки территорий.

Адреса произрастания борщевика в регионе унифицированы и нанесены на онлайн-карту, которая размещена на геопортале Сергей Воскресенский.

Для просмотра подробной информации достаточно кликнуть мышкой на интересующий контур произрастания борщевика.

Участки, где планируют его уничтожить, различаются по цветам в зависимости от формы собственности земли.

Ранее стало известно, что Московская область будет следить за борщевиком из космоса. В онлайн-режиме каждые две недели смогут получать оттуда снимки, позволяющие контролировать разрастание сорняка.