Подмосковье начнет следить за борщевиком из космоса

Космическая съемка поможет следить за борщевиком в Подмосковье. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. Такая фотофиксация, по его словам, улучшит контроль за посевными землями.

На пресс-конференции в РИАМО он подчеркнул, что съемку из космоса для отрасли сельского хозяйства Подмосковья внедрят уже с приходом лета. В июне таким способом начнут следить за посевными площадями и ростом борщевика.

В этом году планируем внедрить космическую съемку наших земель. И в онлайн-режиме мы каждые две недели будем получать снимки из космоса Сергей Воскресенский.

В результате это поможет даже увеличить объемы вводимых в оборот земель, сказал Воскресенский.

«Я думаю, что если все будет хорошо, то в июне мы уже начнем. Таким же образом мы будем контролировать и произрастание борщевика в Московской области», — добавил он.

Кроме того, новый способ контроля позволит региону выявлять нецелевое использование земельных участков.