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    15 апреля 2021, 12:09

    Подмосковье начнет следить за борщевиком из космоса

    Анастасия Аброськина

    Космическая съемка поможет следить за борщевиком в Подмосковье. Это отметил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. Такая фотофиксация, по его словам, улучшит контроль за посевными землями.

    Подмосковье начнет следить за борщевиком из космоса

    На пресс-конференции в РИАМО он подчеркнул, что съемку из космоса для отрасли сельского хозяйства Подмосковья внедрят уже с приходом лета. В июне таким способом начнут следить за посевными площадями и ростом борщевика.

    В этом году планируем внедрить космическую съемку наших земель. И в онлайн-режиме мы каждые две недели будем получать снимки из космоса

    Сергей Воскресенский.

    В результате это поможет даже увеличить объемы вводимых в оборот земель, сказал Воскресенский.

    «Я думаю, что если все будет хорошо, то в июне мы уже начнем. Таким же образом мы будем контролировать и произрастание борщевика в Московской области», — добавил он.

    Кроме того, новый способ контроля позволит региону выявлять нецелевое использование земельных участков.