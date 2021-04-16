facebook_pixel
    16 апреля 2021, 13:24

    Подмосковье откроет сезон борьбы с борщевиком 1 мая

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С приходом мая в Подмосковье начнется сезон борьбы с борщевиком. Предварительно проведут осмотры земель и инструктаж с подрядчиками.

    Подмосковье откроет сезон борьбы с борщевиком 1 мая

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, в регионе уже проводят осмотры самых пораженных борщевиком земель.

    Подрядчиков информируют и о правилах работы в мобильном приложении, которое помогает фиксировать на фото все шаги по борьбе с опасным сорняком.

    Это приложение позволяет министерству и администрациям округов контролировать качество на всех этапах проведения работ

    Сергей Воскресенский.

    В этом году от борщевика обработают территории в 52 округах Подмосковья. Это около 16 тысяч гектаров.

    Ранее стало известно, что Московская область будет следить за борщевиком из космоса. В онлайн-режиме каждые две недели смогут получать оттуда снимки, позволяющие контролировать разрастание сорняка.