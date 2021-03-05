Московская область всегда отличалась передовым сельским хозяйством и сохраняет эти позиции по сей день. Для этого в регионе создают новые комплексы по выращиванию овощей и фруктов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что развитие сельского хозяйства для региона очень важно, так как это позволяет развивать удаленные территории. Люди получают рабочие места, а регион — доход.

«Мы считаем, что залог успеха — это создание рабочих мест, причем высокоэффективных, высокопроизводительных. Мы сейчас прилетели из Оболенска. Там ферма, большое предприятие, большое не по размеру, а по производству. Размер выпуска огромный, налоги большие. Так и здесь современные теплицы. У нас уже работает порядка 160−170 гектаров, и еще в работе 50−60 гектаров. Эти комплексы все расположены на достаточном удалении от МКАД, что позволяет нам и рабочую силу без проблем иметь, и налоговую базу формировать», — заявил губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что вся сельскохозяйственная продукция из Подмосковья востребована покупателями. На прилавках магазинов все овощи и фрукты местного производства. В ближайшее время появятся еще и ягоды: клубника и голубика. Все это стало возможным благодаря федеральной программе импортозамещения.

«Перцы, баклажаны, кабачки уже производятся здесь, в Подмосковье. Мы входим в тройку лидеров по объему производства по выращиванию овощей в закрытых грунтах», — рассказал губернатор Московской области.

В пятницу, 5 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытый в 2020 году тепличный комплекс «Туровский» в городском округе Серпухов. Грунтовые овощи там выращивают без химикатов, а опылением растений занимаются шмели. Сбор первого урожая огурцов начался в феврале — и уже получили более десяти тонн. А в марте–апреле появятся томаты.

Сейчас в теплицах работают 52 человека, а после выхода предприятия на полную мощность количество рабочих мест увеличится до 90.

Создать тепличный комплекс получилось при непосредственной поддержке правительства Московской области. В прошлом году предприятие получило субсидию в 140 миллионов рублей для возмещения затрат по кредиту.