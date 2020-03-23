Онлайн-диалог с губернатором: Андрей Воробьев ответит на вопросы школьников и родителей об учебе на удаленке

Трансляция открытого урока с губернатором будет проходить на канале подмосковного Министерства образования в YouTube и в «Одноклассниках». Она начнется в 12:00 в понедельник, 23 марта. Губернатор ответит на вопросы школьников и родителей и расскажет, как будет проходить обучение, скажется ли это на выполнении учебного плана и как будут учиться после открытия школ. Кроме того, Воробьев объяснит, как защитить себя и близких в это непростое время.

По последним данным, в Московской области COVID-19 заболели 35 человек, предварительных диагнозов 18. С пятницы число подтвержденных случаев удвоилось. Всего в России коронавирус нашли у 438 человек, по всему миру им заразились почти 300 тысяч.

Из-за распространения коронавируса жителям Московской области рекомендовали воздержаться от посещения людных мест. Пожилых и людей с хроническими заболеваниями призвали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. С покупкой продуктов и лекарств будут помогать волонтеры.

Старшим школьникам с 26 марта приостановят право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это нужно, чтобы дети как можно меньше посещали людные места.