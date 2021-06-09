Онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске отметили на международной премии ООН

Онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске были удостоены спецноминации на международной премии ООН в Женеве. Эти проекты — яркий пример выгодного государственно-частного партнерства. Как сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступной и зачем нужны концессионные проекты, рассказал президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.

Наша главная миссия — сделать высокотехнологичную медицинскую помощь максимально доступной. Центры «ПЭТ-Технолоджи» в Балашихе и Подольске — это первые и, можно сказать, знаковые концессионные проекты на территории Московской области. Созданные совместными усилиями правительства Московской области и частного бизнеса, наши центры сейчас занимают важные позиции, в них приезжают пациенты со всей территории России. За все время работы помощь получили почти 100 тысяч человек Сергей Нотов президент группы компаний «МедИнвестГрупп».

Проекты были отмечены в рамках 5-го Международного форума государственно-частного партнерства, организованного Европейской экономической комиссией ООН в Женеве. Их представило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Российские проекты вошли в десятку лучших, по результатам конкурса центры «ПЭТ-Технолоджи» отметили спецноминацией «За безупречный трансферт высокотехнологичных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний».

«Признание на международном уровне — это действительно очень важно для нас, и это еще раз доказывает эффективность и, можно сказать, необходимость развития государственно-частного партнерства. Особенно в такой важной сфере, как здравоохранение», — отметил Сергей Нотов.

По данным Национального центра государственно-частного партнерства, в 2020 году инвестиции в социальную сферу составили 8,9% от общего объема инвестиций, в количественном выражении это 536 реализуемых проектов с общим объемом инвестиций порядка 400 миллиардов рублей, уточнил президент группы компаний «МедИнвестГрупп».

Для «МедИнвестГрупп» проекты ГЧП являются одними из приоритетных. Мы видим, что комплексные проекты позволяют эффективно решать проблемы в области диагностики, лечения, реабилитации и последующего наблюдения за состоянием пациента. Поэтому следующие пять лет ключевыми инвестиционными проектами будут проекты ГЧП. В наши планы входит строительство и реализация до 15 таких проектов в различных регионах страны Сергей Нотов президент группы компаний «МедИнвестГрупп».

Сергей Нотов добавил, что сегодня ведется активная работа по инициации проектов в Пермском крае, Новосибирске, Краснодарском крае и Нижегородской области.