Главный онколог Минздрава рассказал, кто из больных раком будет прививаться от коронавируса

Привиться от коронавируса могут онкобольные, находящиеся в ремиссии. Среди пациентов с этим диагнозом участие в испытании двух вакцин от COVID-19 примут люди в разных периодах заболевания. Такое заявление в интервью телеканалу «Доктор" сделал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Он рассказал, как уберечь онкобольного от коронавируса. Близкие пациента в первую очередь должны привиться. Ведь иммунитет человека, борющегося с раком, не готов перенеси тяжелой стресс в виде коронавируса.

«Мы можем констатировать, что пациент, который находится в трехмесячной ремиссии тоже может быть привит», — заметил онколог.

Также он посоветовал пациентам обращаться по вопросом вакцинации к своим лечащим врачам.

«Мы готовимся к клиническому испытанию двух вакцин — по „Спутнику V“ и по вакцине, которая изготавливается в институте Чумакова („ЭпиВакКорона“ — прим. ред.). Вот-вот начнутся эти исследования», — сообщил Каприн.

В клинических испытаниях будут участвовать группы по 120 пациентов, «которые находятся в разных периодах заболевания и разных периодах лучевой терапии либо химиотерапии». Врачи будут наблюдать за индивидуальной реакцией пациента в период перерыва между тем или иным видом лечения.

Главный онколог Минздрава РФ вспомнил, что в начале пандемии приходилось работать не только с онкопациентами, но и с онкологическими больными, страдающими еще и ковидом.

«Опыт концентрировать больных в одном учреждении — мало у кого этот опыт есть. К нам уже начали обращаться в том числе и наши коллег за рубежом. <…> Мы продолжаем консультировать в том числе дистанционно тяжелых больных из других регионов, у которых ковид-инфекция и различные онкологические заболевания. В том числе и на разных этапах химиотерапии. Мы увидели, что не все больные с лимфомами тяжело переносят коронавирус», — заметил он.

По его словам, главная особенность лечения постковидных онкопациентов состоит в том, что иногда приходится смещаться по курсам лечения. Почти к каждому такому больному нужно применять индивидуальный подход. В виду этого нагрузка на онкологов растет.