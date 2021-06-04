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    04 июня 2021, 13:44

    Главный онколог Минздрава рассказал, кто из больных раком будет прививаться от коронавируса

    Наза Салех Захи

    Привиться от коронавируса могут онкобольные, находящиеся в ремиссии. Среди пациентов с этим диагнозом участие в испытании двух вакцин от COVID-19 примут люди в разных периодах заболевания. Такое заявление в интервью телеканалу «Доктор" сделал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

    Главный онколог Минздрава рассказал, кто из больных раком будет прививаться от коронавируса

    Он рассказал, как уберечь онкобольного от коронавируса. Близкие пациента в первую очередь должны привиться. Ведь иммунитет человека, борющегося с раком, не готов перенеси тяжелой стресс в виде коронавируса.

    «Мы можем констатировать, что пациент, который находится в трехмесячной ремиссии тоже может быть привит», — заметил онколог.

    Также он посоветовал пациентам обращаться по вопросом вакцинации к своим лечащим врачам.

    «Мы готовимся к клиническому испытанию двух вакцин — по „Спутнику V“ и по вакцине, которая изготавливается в институте Чумакова („ЭпиВакКорона“ — прим. ред.). Вот-вот начнутся эти исследования», — сообщил Каприн.

    В клинических испытаниях будут участвовать группы по 120 пациентов, «которые находятся в разных периодах заболевания и разных периодах лучевой терапии либо химиотерапии». Врачи будут наблюдать за индивидуальной реакцией пациента в период перерыва между тем или иным видом лечения.

    Главный онколог Минздрава РФ вспомнил, что в начале пандемии приходилось работать не только с онкопациентами, но и с онкологическими больными, страдающими еще и ковидом.

    «Опыт концентрировать больных в одном учреждении — мало у кого этот опыт есть. К нам уже начали обращаться в том числе и наши коллег за рубежом. <…> Мы продолжаем консультировать в том числе дистанционно тяжелых больных из других регионов, у которых ковид-инфекция и различные онкологические заболевания. В том числе и на разных этапах химиотерапии. Мы увидели, что не все больные с лимфомами тяжело переносят коронавирус», — заметил он.

    По его словам, главная особенность лечения постковидных онкопациентов состоит в том, что иногда приходится смещаться по курсам лечения. Почти к каждому такому больному нужно применять индивидуальный подход. В виду этого нагрузка на онкологов растет.